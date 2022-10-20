США в ООН заявили, що не мають сумніву з приводу іранських дронів в Україні і готують санкції

Сполучені Штати на зустрічі Ради Безпеки ООН заявили, що не мають сумніву щодо походження дронів-камікадзе, які Росія останнім часом масово використовує проти України, та готують санкції проти Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Держдепу.

Питання про іранські дрони в Україні разом порушили США, Британія та Франція.

"Ми висловили глибоку струбованість з приводу придбання Росією цих безпілотників у Ірану, всупереч резолюції Радбезу ООН 2231. США ще у липні почали попереджати про плани Ірану надати БПЛА Росії для використання у її варварській війні проти України, і зараз у нас є вдосталь доказів того, що цими безпілотниками б’ють по українському цивільному населенню та інфраструктурі", - зазначає Держдеп.

"Доки Іран продовжує брехати і заперечувати надання Росії зброї для використання в Україні, ми будемо працювати із союзниками й партнерами, щоб запобігти передачі Росії небезпечного озброєння. Ми без вагань застосуємо санкції та інші відповідні інструменти проти всіх, причетних до цього процесу", - наголошують у комюніке.

Держдеп додає, що Вашингтон продовжить надавати Україні масштабну військову допомогу, включно з засобами протиповітряної оборони, щоб вона могла захищатися від цієї нової загрози.

Як відомо, РФ останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

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В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України, Дмитро Кулеба закликає розірвати з Тегераном дипломатичні відносини.

Також він заявив, що Україна готова передати "мішок доказів" країнам ЄС, які мають сумніви щодо застосування Росією іранських дронів.