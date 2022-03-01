Заборона НБУ на видачу коштів в іноземній валюті не пошириться на перекази Western Union

Заборона Національного банку на видачу коштів в інвалюті, запроваджена у зв'язку з воєнним станом, не пошириться на перекази платіжної системи Western Union для виплат готівкою без відкриття рахунку.

Про це йдеться в роз'ясненні директора департаменту відкритих ринків НБУ Олексія Лупіна для українських банків, передає "Інтерфакс-Україна".

"Обмеження не поширюються на перекази, що надійшли в іноземній валюті з-за кордону України фізособам для виплат готівкою без відкриття рахунку (включно з переказами, що здійснюються з використанням міжнародних платіжних систем, зокрема Western Union та іншими)", – йдеться в повідомленні.