Заборона НБУ на видачу коштів в іноземній валюті не пошириться на перекази Western Union
Вівторок, 1 березня 2022, 15:14
Заборона Національного банку на видачу коштів в інвалюті, запроваджена у зв'язку з воєнним станом, не пошириться на перекази платіжної системи Western Union для виплат готівкою без відкриття рахунку.
Про це йдеться в роз'ясненні директора департаменту відкритих ринків НБУ Олексія Лупіна для українських банків, передає "Інтерфакс-Україна".
"Обмеження не поширюються на перекази, що надійшли в іноземній валюті з-за кордону України фізособам для виплат готівкою без відкриття рахунку (включно з переказами, що здійснюються з використанням міжнародних платіжних систем, зокрема Western Union та іншими)", – йдеться в повідомленні.
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