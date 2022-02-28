Мясо, овощи, кофе: правительство расширило список продуктов критического импорта

Кабинет министров увеличил перечень товаров, критически необходимых государству в условиях военного положения и добавил к нему овощи, мясо, кофе, сахар и другое.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль рассказал в своем обращении в понедельник вечером.

А именно, перечень пополнили, в частности, мясо и съедобные субпродукты, молоко и молочные продукты, овощи, орехи, кофе, чай, зерновые культуры, пшеничную муку, соки, жиры и растительные масла, сахар и кондитерские изделия. Также в список был включен ряд товаров военного назначения.

Кроме того, напомнил Шмигаль, в Украине создан Координационный центр по обеспечению продовольственными продуктами, лекарствами, питьевой водой и топливом. Он будет работать 24/7 для обеспечения пострадавших от войны городов и регионов всем необходимым.

Правительство на время действия военного положения также упростило процедуру закупки товаров, работ и услуг для нужд обороны, обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования государства. Такие закупки будут производиться по решению руководителя заказчика или органа управления государственным имуществом, отметил премьер.