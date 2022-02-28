М’ясо, овочі, кава: уряд розширив перелік продуктів критичного імпорту

Кабінет міністрів збільшив перелік товарів, критично необхідних державі в умовах воєнного стану, та додав до нього овочі, м’ясо, каву, цукор та інше.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів у своєму зверненні у понеділок ввечері.

А саме, перелік поповнили, зокрема, м’ясо та їстівні субпродукти, молоко та молочні продукти, овочі, горіхи, кава, чай, зернові культури, пшеничне борошно, соки, жири та олії, цукор та кондитерські вироби. Також до списку було включено низку товарів військового призначення.

Крім того, нагадав Шмигаль, в Україні створено Координаційний центр із забезпечення продовольчими продуктами, ліками, питною водою та паливом. Він працюватиме 24/7 для забезпечення постраждалих від війни міст та регіонів усім необхідним.

Уряд на час дії воєнного стану також спростив процедуру закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб оборони, забезпечення життєдіяльності населення та функціонування держави. Такі закупівлі будуть здійснюватися за рішенням керівника замовника або органу управління державним майном, зазначив прем’єр.