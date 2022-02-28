РосСМИ: у российских нефтяных компаниях сложности с продажей, несмотря на отсутствия санкций

Российские нефтяные компании и трейдеры испытывают сложности с продажей морских партий нефти и нефтепродуктов, хотя формально санкции против России относительно поставок топлива не вводились.

Об этом сообщили "Интерфаксу" источники на рынке.

По словам одного из собеседников, покупатели российской нефти и нефтепродуктов испытывают проблемы с поиском танкеров для отгрузки, поскольку ряд судовладельцев, в частности акционерных компаний предпочитают избегать российской продукции.

"В результате цены на фрахт танкеров взлетели почти в шесть раз. Кроме того, в десятки раз выросла стоимость страхования перевозок", - отмечает издание.

Другие источники отмечают, что банки взяли паузу и не открывают аккредитивы на оплату поставок, также возникают сложности в предоставлении оборотного капитала.

В частности, "Сургутнефтегаз", который продает нефть на спотовом рынке, на прошлой неделе не смог реализовать пять партий нефти и в понедельник выставил две из них на торги, но также не нашел покупателя.