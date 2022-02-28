РосЗМІ: у російських нафтових компаніях складнощі з продажем, попри відсутність санкцій

Російські нафтові компанії та трейдери зазнають складнощів із продажем морських партій нафти та нафтопродуктів, хоча формально санкції проти Росії щодо постачання палива не вводилися.

Про це повідомили "Інтерфаксу" джерела на ринку.

За словами одного зі співрозмовників, покупці російської нафти і нафтопродуктів мають проблеми з пошуком танкерів для відвантаження, оскільки низка судновласників, зокрема акціонерних компаній вважають уникати російської продукції.

"В результаті ціни на фрахт танкерів злетіли майже у шість разів. Крім того, у десятки разів зросла вартість страхування перевезень", - зазначає видання.

Інші джерела зазначають, що банки взяли паузу і не відкривають акредитиви на оплату постачання, також виникають складнощі у наданні оборотного капіталу.

Зокрема, "Сургутнафтогаз", який продає нафту на спотовому ринку, минулого тижня не зміг реалізувати п'ять партій нафти і в понеділок виставив дві з них на торги, але також не знайшов покупця.