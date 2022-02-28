Украина просит исключить РФ и Беларусь из Всемирной таможенной организации

И.о. Главы Государственной таможенной службы Вячеслав Демченко обратился к таможенным администрациям каждой из стран-членов Всемирной таможенной организации с просьбой посодействовать в исключении РФ и Беларуси из ее состава.

Об этом ведомство сообщило в telegram.

Ранее с просьбой аннулировать членство стран-агрессоров в составе ВМО Гостаможслужба обратилась к Генеральному секретарю Всемирной таможенной организации Кунио Микурии. Для принятия решения необходимо заручиться поддержкой других членов ВМО.

"Исключение РФ и РБ из состава ВМО станет еще одной жесткой санкцией и весомым шагом в подавлении войны, ведущейся странами-агрессорами против Украины, а значит – против всего цивилизованного мира.

Полная отмена всех таможенных привилегий для граждан и субъектов внешнеэкономической деятельности стран-агрессоров, исключение участия РФ и РБ в программах ВМО возможно только при поддержке всего мирового таможенного сообщества", - резюмировали там.