Україна просить виключити РФ та Білорусь зі Всесвітньої митної організації

В.о. Голови Державної митної служби Вячеслав Демченко звернувся до митних адміністрацій кожної з країн-членів Всесвітньої митної організації з проханням посприяти у виключенні РФ та Білорусі з її складу.

Про це відомство повідомило у telegram.

Раніше з проханням анулювати членство країн-агресорів у складі ВМО Держмитслужба звернулася до Генерального Секретаря Всесвітньої митної організації Куніо Мікурії. Для ухвалення відповідного рішення необхідно заручитися підтримкою інших членів ВМО.

"Виключення РФ та РБ зі складу ВМО стане ще однією жорсткою санкцією та вагомим кроком у придушенні війни, що ведеться країнами-агресорами проти України, а відтак - проти всього цивілізованого світу.

Повне скасування всіх митних привілеїв для громадян та суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності країн-агресорів, унеможливлення участі РФ та РБ у програмах ВМО можливе лише за підтримки всієї світової митної спільноти", - резюмували там.