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Укр / Рус

Запорожская АЭС подконтрольна Украине – заявление россиян является фейком

Понедельник, 28 февраля 2022, 09:59

Запорожская атомная электростанция подконтрольна Украине, несмотря на распространенную ранее Министерством обороны РФ ложь.

Об этом заявили в пресс-службе Энергоатома.

"Заявление агрессора об установлении контроля над Запорожской АЭС не соответствует действительности, это продолжение информационной войны оккупантами", - сообщили в НАЭК.

В компании добавили, что ЗАЭС находится под полным контролем Украины, стабильно работает и снабжает страну электроэнергией.

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Экономическая правда
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