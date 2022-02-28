Запорожская АЭС подконтрольна Украине – заявление россиян является фейком
Понедельник, 28 февраля 2022, 09:59
Запорожская атомная электростанция подконтрольна Украине, несмотря на распространенную ранее Министерством обороны РФ ложь.
Об этом заявили в пресс-службе Энергоатома.
"Заявление агрессора об установлении контроля над Запорожской АЭС не соответствует действительности, это продолжение информационной войны оккупантами", - сообщили в НАЭК.
В компании добавили, что ЗАЭС находится под полным контролем Украины, стабильно работает и снабжает страну электроэнергией.
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