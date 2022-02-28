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Запорізька АЕС підконтрольна Україні – заява росіян є фейком

Понеділок, 28 лютого 2022, 09:59

Запорізька атомна електростанція підконтрольна Україні попри поширену раніше Міністерством оборони РФ брехню.

Про це заявили в пресслужбі "Енергоатома".

"Заява агресора про встановлення контролю над Запорізькою АЕС не відповідає дійсності, це продовження інформаційної війни окупантами", – повідомили в НАЕК.

У компанії додали, що ЗАЕС перебуває під повним контролем України, стабільно працює та забезпечує країну електроенергією.

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Економічна правда
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