Запорізька АЕС підконтрольна Україні – заява росіян є фейком
Понеділок, 28 лютого 2022, 09:59
Запорізька атомна електростанція підконтрольна Україні попри поширену раніше Міністерством оборони РФ брехню.
Про це заявили в пресслужбі "Енергоатома".
"Заява агресора про встановлення контролю над Запорізькою АЕС не відповідає дійсності, це продовження інформаційної війни окупантами", – повідомили в НАЕК.
У компанії додали, що ЗАЕС перебуває під повним контролем України, стабільно працює та забезпечує країну електроенергією.
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