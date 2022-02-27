НБУ переносит свои системы на западную Украину

Национальный банк переносит свои системы, в частности систему электронных платежей (СЭП) из центральной локации на западную Украину.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил во время заседания Налогового комитета Верховной Рады.

Он отметил, что банки работают и открывают локации там, где нет физической угрозы для жизни клиентов и сотрудников.

СЭП Нацбанка работает в штатном режиме, несмотря на то, что прямо сейчас проходит миграция ее и других важных систем по центральной локации на резервные на западе Украины.

Все банки подключаются к СЭП, в понедельник все банки смогут физически выйти на связь, отметил глава НБУ. Система работает надёжно и стабильно.

В то же время он отметил, что будет тяжело поддерживать работу СЭП в полном объеме, если будет физическое отключение наших мощностей в Киеве.

"Но будет работать в любом случае, может с более низкой скоростью", - добавил Шевченко.