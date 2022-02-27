НБУ переносит свои системы на западную Украину
Национальный банк переносит свои системы, в частности систему электронных платежей (СЭП) из центральной локации на западную Украину.
Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил во время заседания Налогового комитета Верховной Рады.
Он отметил, что банки работают и открывают локации там, где нет физической угрозы для жизни клиентов и сотрудников.
СЭП Нацбанка работает в штатном режиме, несмотря на то, что прямо сейчас проходит миграция ее и других важных систем по центральной локации на резервные на западе Украины.
Все банки подключаются к СЭП, в понедельник все банки смогут физически выйти на связь, отметил глава НБУ. Система работает надёжно и стабильно.
В то же время он отметил, что будет тяжело поддерживать работу СЭП в полном объеме, если будет физическое отключение наших мощностей в Киеве.
"Но будет работать в любом случае, может с более низкой скоростью", - добавил Шевченко.
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