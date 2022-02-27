НБУ переносить свої системи до західної України

Національний банк переносить свої системи, зокрема систему електронних платежів (СЕП) з центральної локації до західної України.

Про це голова НБУ Кирило Шевченко повідомив під час засідання Податкового комітету Верховної Ради.

Він зазначив, що банки працюють і відкривають локації там, де немає фізичної загрози життю клієнтів і співробітників.

СЕП Нацбанку працює в штатному режимі попри те, що прямо зараз проходить міграція її та решти важливих систем з центральної локації на резервні на заході України.

Всі банки підключаються до СЕП, в на понеділок всі банки зможуть фізично вийти на зв'язок, зазанчив голова НБУ. Система працює надійно і стабільно.

Водночас він зазначив, що буде важко підтримувати роботу СЕП у повному обсязі якщо буде фізичне відключення наших потужностей у Києві.

"Але буде працювати у будь-якому випадку, може з нижчою швидкістю", – додав Шевченко.