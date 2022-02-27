Федоров просит криптобиржи заблокировать адреса российских пользователей
Воскресенье, 27 февраля 2022, 17:15
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил все крупные криптобиржи заблокировать адреса российских пользователей.
Об этом он написал в twitter.
"Крайне важно заморозить не только адреса, связанные с российскими и белорусскими политиками, но и саботировать обычных пользователей", - написал он.
Напоминаем:
Украинское криптосообщество готово предоставить вознаграждение за любую информацию о криптокошельках российских и белорусских политиков и их близлежащем окружении (их представителей, доверенных лиц и детей).
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