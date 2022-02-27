Федоров просит криптобиржи заблокировать адреса российских пользователей

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил все крупные криптобиржи заблокировать адреса российских пользователей.

Об этом он написал в twitter.

"Крайне важно заморозить не только адреса, связанные с российскими и белорусскими политиками, но и саботировать обычных пользователей", - написал он.

Напоминаем:

Украинское криптосообщество готово предоставить вознаграждение за любую информацию о криптокошельках российских и белорусских политиков и их близлежащем окружении (их представителей, доверенных лиц и детей).