Федоров вимагає у криптобірж заблокувати адреси російських користувачів
Неділя, 27 лютого 2022, 17:15
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав, що усі великі криптобіржі заблокують адреси російських користувачів.
Про це він написав у твіттері.
"Вкрай важливо заморозити лише адресу, пов'язану з суспільно- та білоруськими політиками, а й саботувати звичайних користувачів", - написав він.
Напоминаем:
Українська криптоспільнота готова надати винагороду за будь-яку інформацію про криптогаманці російських та білоруських політиків та їх наближчого оточення (їхніх представників, довірених осіб та дітей).
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