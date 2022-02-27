Федоров вимагає у криптобірж заблокувати адреси російських користувачів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав, що усі великі криптобіржі заблокують адреси російських користувачів.

Про це він написав у твіттері.

"Вкрай важливо заморозити лише адресу, пов'язану з суспільно- та білоруськими політиками, а й саботувати звичайних користувачів", - написав він.

Напоминаем:

Українська криптоспільнота готова надати винагороду за будь-яку інформацію про криптогаманці російських та білоруських політиків та їх наближчого оточення (їхніх представників, довірених осіб та дітей).