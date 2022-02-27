Сервера домена .UA перевели в страны Европы

Реестр домена .UA компания "Хостмайстер" перенесла в страны Европы серверы, обеспечивающие работоспособность домена .UA. Ранее серверы были расположены в Киеве.

Об этом сообщает "Хостмайстер" в Facebook.

"Компания "Хостмайстер" выражает благодарность доменным реестрам и интернет-компаниям из разных стран за предложенную помощь", - говорится в сообщении.

Ранее компания "Хостмайстер" начала использовать защиту Cloudflare DNS firewall для крупнейших публичных доменов com.ua и kiev.ua.

"Кроме того, для защиты других публичных доменов в .UA (в том числе и домена gov.ua, в котором расположены органы государственной власти Украины) компания подключила облачные сервисы доменных имен, расположенные в странах Европы", - добавили там.

Экономическая правда