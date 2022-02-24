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УЗ: Поезда из столицы на запад курсируют, на востоке идут с остановками

Четверг, 24 февраля 2022, 09:40 - Алексей Павлыш
 
фото: уз

В Укрзализныце заявили, что все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику, в то же время в восточных регионах поезда идут с замедленной скоростью.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Укрзализныця сообщает, что все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику.

Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями. Это касается направления Мариуполя через Днепр", – говорится в сообщении.

Просят следить за официальными сообщениями в Telegram-канале Укрзализныци и за громкоговорителем на вокзалах.

В целях безопасности внесены изменения в движение поездов:

  • №10 Киев - Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе, №11 Киев - Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель - Новоалексеевка следуют ст. Федоровка
  • №44 Ивано-Франковск – Киев остановлено по ст. Ирша
  • №112 Киев – Авдеевка остановлен по ст. Покровск.
  • Поезда в Харьков временно остановлены.

Ситуация на вокзалах, по состоянию на 8:30 утра

  • Киев: людей много, паники нет, кассы работают.
  • Харьков: людей много, здесь скорее спокойно, чем не спокойно. Есть спрос на билеты в западном направлении.
  • Юг: Одесса, Николаев, Херсон, Измаил – ситуация спокойная, повышенного ажиотажа нет.
  • Мариуполь: работают все службы без паники.

Пассажиры, у которых есть билеты, выедут своими рейсами. УЗ просит покупать билеты через онлайн каналы.

Пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков – Купянск, движение организовано в Чугуев.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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