УЗ: Поезда из столицы на запад курсируют, на востоке идут с остановками
В Укрзализныце заявили, что все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику, в то же время в восточных регионах поезда идут с замедленной скоростью.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
"Укрзализныця сообщает, что все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику.
Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями. Это касается направления Мариуполя через Днепр", – говорится в сообщении.
Просят следить за официальными сообщениями в Telegram-канале Укрзализныци и за громкоговорителем на вокзалах.
В целях безопасности внесены изменения в движение поездов:
- №10 Киев - Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе, №11 Киев - Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель - Новоалексеевка следуют ст. Федоровка
- №44 Ивано-Франковск – Киев остановлено по ст. Ирша
- №112 Киев – Авдеевка остановлен по ст. Покровск.
- Поезда в Харьков временно остановлены.
Ситуация на вокзалах, по состоянию на 8:30 утра
- Киев: людей много, паники нет, кассы работают.
- Харьков: людей много, здесь скорее спокойно, чем не спокойно. Есть спрос на билеты в западном направлении.
- Юг: Одесса, Николаев, Херсон, Измаил – ситуация спокойная, повышенного ажиотажа нет.
- Мариуполь: работают все службы без паники.
Пассажиры, у которых есть билеты, выедут своими рейсами. УЗ просит покупать билеты через онлайн каналы.
Пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков – Купянск, движение организовано в Чугуев.
Экономическая правда
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