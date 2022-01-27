Резервные копии, сайты и переписка: как защитить себя в условиях кибератак

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Цифровая безопасность граждан особенно актуальна на фоне недавно массированной кибератаки на правительственные сайты – что поможет обезопасить собственное цифровое пространство?

Соответствующие советы подготовили специалисты Youcontrol.

Пароли. Прежде всего речь идет о привычных правилах паролей - они должны быть надежными, не быть одинаковыми для различных учетных записей. Их также не следует разглашать и хранить в браузере, а желательно – усилить защиту 2-факторной аутентификацией.

Программное обеспечение. ПО должно быть официальным и поддерживаемым производителем. Его следует загружать только из надежных источников, своевременно выполнять обновление безопасности на устройствах и не пренебрегать антивирусной защитой.

Интернет-ресурсы. Специалисты советуют всегда обращать внимание на наличие на веб-странице признака защищенного соединения (замок в адресной строке браузера). Также следует проверять правильность написания адреса сайта, ведь разница между оригиналом и подделкой может быть только в одной букве.

Подделку также может разоблачить внешний вид веб-страницы. Если что-то вызывает подозрение, ни в коем случае не вводите свои учетные данные и/или данные платежной карты. Чтобы убедиться в подлинности сайта, можно перезайти в другом браузере или через поиск.

Почта, переписка, сообщения. Специалисты отмечают, что не стоит начинать переписку или пересылать сообщения от незнакомых отправителей, содержащих вложенные файлы или гиперссылки. Если письмо вызывает подозрение, лучше не открывать вложенные файлы и не переходить по ссылке.

Кроме того, важно обращать внимание на правильность написания почтового адреса отправителя и текста сообщения – наличие ошибок может являться признаком фишинга. А любые добавленные файлы и ссылки перед использованием проверяйте антивирусом.

Конфиденциальность и приватность. Все, что однажды было опубликовано в Интернете, остается там навсегда. Поэтому специалисты советуют следить, где, кому, для чего и какие данные о себе вы сообщаете или публикуете.

Особенно, когда речь идет о конфиденциальной информации, которая должна быть известна только вам: пароли от учетных записей, коды подтверждения SMS, push-сообщений или сообщений в мессенджерах, PIN и CVV2/CVC2-коды платежных карт.

Резервные копии. Напоследок стоит сделать резервные копии важных файлов, ведь это может стать единственным способом безопасно восстановить данные после заражения вирусом или атаки злоумышленника.

Больше о причинах кибератаки на правительственные сайты, произошедшей 14 января – в статье Всеволода Некрасова: Очередная массированная кибератака на Украине: как это стало возможным и какие последствия