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Китайский автопроизводитель Geely запустит производство премиум-смартфонов

Вторник, 28 сентября 2021, 15:50
 
geely

Китайский автопроизводитель Geely Holding создал компанию для производства премиум-смартфонов.

Об этом сообщает CNBC.

Штаб-квартира компании будет расположена в Ухане и сосредоточится на "интеграции глобальных технологий и ресурсов для разработки премиальных смарт-устройств, включая смартфоны, для глобальных потребителей".

Отмечается, что основатель Geely Holding Эрик Ли создал новую компанию Hubei Xingji Shidai Technology, которая подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с зоной экономического и технологического развития в Ухане.

"Выход Geely на рынок смартфонов подчеркивает ее стремление осваивать новые сферы. На агрессивном рынке смартфонов Geely придется бороться за покупателей с Apple, Samsung и Xiaomi в категории смартфонов премиум-класса", - пишет CNBC.

При этом, компания не раскрыла подробностей о бренде, под которым будет производить смартфоны, и о сроках выпуска, но отметила, что смартфоны дополняют ее автомобильный бизнес.

Экономическая правда

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техника авто Китай Geely

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