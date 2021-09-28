Китайський автовиробник Geely запустить виробництво преміум-смартфонів

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Китайський автовиробник Geely Holding створив компанію для виробництва преміум-смартфонів.

Про це повідомляє CNBC.

Штаб-квартира компанії буде розташована в Ухані та зосередиться на "інтеграції глобальних технологій та ресурсів для розробки преміальних смарт-пристроїв, включаючи смартфони, для глобальних споживачів".

Зазначається, що засновник Geely Holding Ерік Лі створив нову компанію Hubei Xingji Shidai Technology, яка підписала угоду про стратегічну співпрацю з зоною економічного і технологічного розвитку в Ухані.

"Вихід Geely на ринок смартфонів підкреслює її прагнення освоювати нові сфери. На агресивному ринку смартфонів Geely доведеться змагатися за покупців з Apple, Samsung і Xiaomi в категорії смартфонів преміум-класу", - пише CNBC.

При цьому, компанія не розкрила подробиць про бренд, під яким буде виробляти смартфони, і про терміни випуску, але зазначила, що смартфони доповнюють її автомобільний бізнес.

Економічна правда