Новопечерские Липки запустили кампанию поддержки новой философии девелопмента #peoplefirst

ФОТО: НовопечерсКИЕ Липки

Успех современного человека зависит от качества его нетворкинга: какие люди находятся в окружении, таков и уровень жизни. Киевский квартал "Новопечерские Липки" запустил беспрецедентную кампанию, в которой показал, что на самом деле важны не квадратные метры, а люди, которые в них живут.

Напомним, что внутренняя инфраструктура комплекса построена по принципу "город в городе" — здесь есть свой ландшафтный парк, обширные рекреационные и спортивные зоны, школы и садик. 25 гектаров территории на Печерске с уже сложившейся атмосферой, которая объединяет более 3 тысяч семей.

"Помню первое ощущение после переезда в Новопечерские Липки — нам никуда не нужно отсюда ехать, чтобы повидаться с друзьями, позаниматься спортом, посидеть в добротном заведении, а затем прогуляться по парку. Все ведь рядом!" — рассказывает Варвара Коваленко, которая живет в Новопечерских Липках с середины 2010-х.

Все это подтолкнуло девелопера сформулировать философию #peoplefirst и выразить её в динамичной короткометражке, в которой с изящными спецэффектами раскрыта ключевая ценность квартала — его счастливые жители, а уже потом — то, благодаря чему это счастье поддерживается.

"Я искренне рад тому, что девелопер квартала, City One Development, дал возможность раскрыть новую философию именно нашей команде, — рассказывает изданию Андрей Франчук, креативный партнер агентства, реализующего кампанию, — и, что еще важнее, доверился смелым идеям, отойдя от привычных шаблонов коммуникации в девелоперской индустрии".

Рассказанная в мини-фильме история — основа глобальной коммуникационной кампании, которую CityOne Development реализует до 2022-го года.

"Мы ценим каждого резидента Новопечерских Липок и стремимся приятно удивлять его гостей. Для нас качество — это когда люди чувствуют заботу и ощущают, что все здесь — именно для них. В этом наша философия #peoplefirst — "не дома, а люди"", — сообщил Дмитрий Новиков, руководитель отдела маркетинга компании City One Development.