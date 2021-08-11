SAT повторно защитила сертификат качества ISO 9001:2015 (укр)

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Транспортна компанія SAT вдруге захистила міжнародний сертифікат якості ISO 9001:2015.

Наглядова перевірка, яку здійснила компанія "SGS Україна" (штаб-квартира у м. Женева), підтвердила, що Система Менеджменту Якості у SAT відповідає міжнародним стандартам. В аудиторському звіті вказується, що якість бізнес-процесів у компанії здобула найвищу оцінку і не отримала жодного принципового зауваження.

Світлана Мільгевська, власниця SAT: "Успішний захист сертифікату означає, що SAT вміє тримати планку якості логістичних послуг. Відповідно, клієнт отримує гарантію якості і своєчасності доставки власних вантажів й співпрацює з компанією з ефективними, майже непомітними внутрішніми процесами. Ми здобули підтвердження, що вікно для отримання позитивного досвіду нашими Клієнтами збільшується з кожним тижнем".

Нагадаємо, SAT ввела Систему Менеджменту Якості та на її підтвердження отримала від компанії "SGS Україна" міжнародний сертифікат ISO у вересні 2020 року. Крім того, SAT скоротила витрати та перевиробництво і підвищила ефективності внутрішніх процесів на 15% (кількість неефективних операцій зменшилась на 20%). Також у компанії поліпшується якість обробки звернень, пропозицій та скарг клієнтів.

Довідково:

SAT - українська логістична компанія, що спеціалізується на транспортних послугах крупним та середнім гравцям на ринку B2B. Заснована у 2002 році. Спеціалізується на на доставках вантажів вагою до 3 тонн. В Україні працюють понад 150 відділень. Входить до топ-5 найбільших українських транспортних компаній.