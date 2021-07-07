Зеленский планирует встречу с Меркель, чтобы объяснить угрозы "Северного потока-2"

пресс-служба офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, центральным вопросом во время которой будет российский газопровод "Северный поток-2" и его последствия для безопасности в регионе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, об этом Зеленский сказал в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"С госпожой Меркель будет важная встреча с точки зрения энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Это счастье, что Европа пока не чувствует этих угроз в связи со строительством "Северного потока-2". Но в этом вопросе страны Европейского Союза разделились. Вопрос "Северного потока-2 "является глобальным. Об этом будем мы будем говорить с госпожой Меркель, и разделять вопрос "Северного потока-2" и безопасности мы не будем", - отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что вопрос "Северного потока" является "лакмусовой бумажкой", что показывает реальные приоритеты сторон.

"Когда вы не чувствуете, что вы в опасности, то думаете об экономике. Когда у вас война, то вы думаете прежде всего о жизни людей ... И я считаю, что сначала безопасность, а потом уже экономика", - отметил Зеленский .

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас Киев не рассматривает вопрос компенсаций в обмен на запуск "Северного потока-2", но имеет свою позицию на случай, если проект остановить не удастся.