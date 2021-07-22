"Херсонский арбуз" и "Мед Закарпатья": Украина готовит новые географические указания для ЕС

unsplash

Министерство экономики готовится согласовать ряд украинских продуктов с историческим географическим происхождением и поможет получить им признание в ЕС.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Украина имеет много уникальных продуктов, которые составляют отдельный нишевый сегмент на рынке и имеют дополнительную рыночную стоимость - это продукты с четким географическим происхождением. Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указаний документы о таких аутентичных украинских товарах, как "Гуцульская коровья брындза", "Гуцульская овечья брындзя" и "Мелитопольская черешня". Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, подлежащих правовой охране", - сказала заместитель министра экономики Украины Ирина Новикова.

Она подчеркнула, что продукты с подтвержденным географическим происхождением считаются национальным достоянием в странах ЕС. И Украина осуществляет все меры, чтобы местные продукты с географическим указанием получили признание ЕС, а украинские производители развивали крафтовое производство, получили доступ к новым рынкам сбыта и увеличивали прибыли.

Сейчас в ведомстве рассмотрены и согласованы спецификации товаров, которые поступили в Минэкономики из разных уголков Украины и претендуют быть защищенными как географические указания, в частности:

"Долина Фрумушика" - применяется для вин тихих, а именно белого, красного и розового, которые производятся исключительно из винограда, выращенного в пределах географического района "Долина Фрумушика" (юго-западная часть Одесской области);

"Херсонский арбуз" - сочетание селекционных достижений и климатических условий Херсонского региона создали оптимальные условия для получения плодов, которые характеризуются высокой урожайностью и уникальными вкусовыми качествами;

"Придунайская Бессарабия" - применяется для вин тихих и игристых, которые производятся из винограда, который определен по соответствующим сортам и имеет происхождение не менее 85% из этого географического места;

"Ялпуг" - название места происхождения, определяет территорию производства вин тихих, расположенную вокруг озера Ялпуг (более естественное озеро лиманного типа в Украине) в юго-западной части Болградского района Одесской области);

"Мед Закарпатья / Закарпатский мед" - падевый или полифлорный мед, особые качества которого формируются благодаря специфической медоносной флоре Закарпатского региона.

"Мясо баранины Фрумушика / Фрумушика баранина" - географическое указание для мяса баранины Фрумушика, которое имеет репутацию уникального мяса, полученного из отдельных пород овец, выпасаемых на территории Тарутинской степи. Не менее 60% кормов - это трава или сено происхождением из географического района;

"Закарпатье / Закарпатское вино" - географическое указание для вина тихого, которое производится из отдельных сортов винограда, выращенных исключительно на территории определенного географического района (склоны Карпатских гор Закарпатской области (Береговский, Ужгородский, Хустский и Мукачевский районы);

"Аша / Абага" - географическое указание для вина тихого и игристого, которое производится из сырья менее 85% которой выращено на определенной территории вокруг села Шабо Белгород-Днестровского района вдоль правого берега Днестровского лимана.

Следующим шагом после согласования спецификаций станет регистрация этих географических указаний на национальном уровне.