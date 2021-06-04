На украинский рынок вышел бренд европейской техники ALTUS
Продукция популярной в Европе торговой марки уже представлена в сети магазинов Фокстрот и на foxtrot.ua.
Ритейлер Фокстрот расширяет линейку товаров в категории бытовой техники, став первым в Украине официальным дистрибьютором ассортимента ТМ ALTUS. Это один из ведущих брендов, представленный на европейском рынке уже более 20 лет.
Основная продукция: холодильники Altus, морозильные камеры, плиты, стиральные и посудомоечные машины, мелкие кухонные приборы. Уже сейчас в Фокстрот можно приобрести позиции из ассортимента крупной бытовой техники. Вместе с тем, представленность товаров этого бренда в Украине будет расширяться.
Благодаря сочетанию современных технологий, гарантированного качества и умеренной цены, техника Altus завоевала благосклонность миллионов потребителей и имеет аналогичные перспективы среди украинских пользователей.
Преимущества техники ALTUS в Фокстрот
Европейская сборка – первое главное преимущество. Полный цикл производства – от проектирования до финальной сборки – осуществляется на собственных мощностях бренда, которые сосредоточены в Евросоюзе, а также в Турции.
Кроме этого:
- техника Altus сочетает в себе прочность, функциональность и простоту в использовании;
- при гарантированно высоком качестве имеет демократичную стоимость – покупатель не переплачивает за "имя" бренда;
- современный эргономичный дизайн, широкий выбор цветов;
- в моделях холодильников и морозильных камер ALTUS есть множество улучшенных характеристик по сравнению с моделями конкурирующих брендов.
Инновационные технологии ALTUS
Технология No Frost Dual Cooling, которая предотвращает высыхание овощей и фруктов благодаря высокому уровню влажности и правильному потоку воздуха в холодильной камере.
Статическая система с закрытым испарителем, которая минимизирует намерзание в морозильной камере.
Работа при -15°С (для морозильных камер) за счет управления нагревателем и компрессором.
Энергоэффективность класса энергосбережения А+.
Наличие антибактериального уплотнителя, который предотвращает процесс образования бактерий, а также устойчив к загрязнениям и легко очищается.
Полки из закаленного стекла, которые выдерживают до 30 кг нагрузки.
"Мы всегда заботимся о том, чтобы предоставить как можно больший выбор качественной техники на любой бюджет. Поэтому работаем над расширением ассортимента, предлагая товар высокого качества и по конкурентной стоимости. Покупая товары бренда ALTUS, наши покупатели получат возможность позволить себе инновационные технологии и повысить комфорт по доступной цене," – отметил Алексей Зозуля, исполнительный директор сети Фокстрот.
У покупателей Foxtrot есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую технику ALTUS по доступной цене.
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