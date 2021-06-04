На украинский рынок вышел бренд европейской техники ALTUS

Продукция популярной в Европе торговой марки уже представлена ​​в сети магазинов Фокстрот и на foxtrot.ua.

Ритейлер Фокстрот расширяет линейку товаров в категории бытовой техники, став первым в Украине официальным дистрибьютором ассортимента ТМ ALTUS. Это один из ведущих брендов, представленный на европейском рынке уже более 20 лет.

Основная продукция: холодильники Altus, морозильные камеры, плиты, стиральные и посудомоечные машины, мелкие кухонные приборы. Уже сейчас в Фокстрот можно приобрести позиции из ассортимента крупной бытовой техники. Вместе с тем, представленность товаров этого бренда в Украине будет расширяться.

Благодаря сочетанию современных технологий, гарантированного качества и умеренной цены, техника Altus завоевала благосклонность миллионов потребителей и имеет аналогичные перспективы среди украинских пользователей.

Преимущества техники ALTUS в Фокстрот

Европейская сборка – первое главное преимущество. Полный цикл производства – от проектирования до финальной сборки – осуществляется на собственных мощностях бренда, которые сосредоточены в Евросоюзе, а также в Турции.

Кроме этого:

техника Altus сочетает в себе прочность, функциональность и простоту в использовании;

при гарантированно высоком качестве имеет демократичную стоимость – покупатель не переплачивает за "имя" бренда;

современный эргономичный дизайн, широкий выбор цветов;

в моделях холодильников и морозильных камер ALTUS есть множество улучшенных характеристик по сравнению с моделями конкурирующих брендов.

Инновационные технологии ALTUS

Технология No Frost Dual Cooling, которая предотвращает высыхание овощей и фруктов благодаря высокому уровню влажности и правильному потоку воздуха в холодильной камере.

Статическая система с закрытым испарителем, которая минимизирует намерзание в морозильной камере.

Работа при -15°С (для морозильных камер) за счет управления нагревателем и компрессором.

Энергоэффективность класса энергосбережения А+.

Наличие антибактериального уплотнителя, который предотвращает процесс образования бактерий, а также устойчив к загрязнениям и легко очищается.

Полки из закаленного стекла, которые выдерживают до 30 кг нагрузки.

"Мы всегда заботимся о том, чтобы предоставить как можно больший выбор качественной техники на любой бюджет. Поэтому работаем над расширением ассортимента, предлагая товар высокого качества и по конкурентной стоимости. Покупая товары бренда ALTUS, наши покупатели получат возможность позволить себе инновационные технологии и повысить комфорт по доступной цене," – отметил Алексей Зозуля, исполнительный директор сети Фокстрот.

У покупателей Foxtrot есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую технику ALTUS по доступной цене.