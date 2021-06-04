На український ринок вийшов бренд європейської техніки ALTUS

Продукція популярного в Європі бренду вже продається в мережі магазинів Фокстрот і на foxtrot.ua.

Ритейлер Фокстрот розширює лінійку товарів з категорії великої побутової техніки, ставши першим в Україні офіційним дистриб'ютором асортименту ТМ ALTUS. Це один із провідних брендів, що представлений на європейському ринку вже понад 20 років.

Основна продукція: холодильники Altus, морозильні камери, плити, пральні і посудомийні машини, дрібні кухонні прилади. Разом з тим, представленість товарів цього бренду на українському ринку буде розширюватися.

Завдяки поєднанню інноваційних технологій, гарантованої якості та водночас – помірної ціни, техніка цього виробника завоювала прихильність мільйонів споживачів та має аналогічні перспективи серед українців.

Переваги техніки ALTUS в Фокстрот

Європейська збірка – перша головна перевага. Повний цикл виробництва – від проектування до фінальної збірки – здійснюється на власних потужностях бренжу, які зосереджені в Євросоюзі, а також у Туреччині.

Крім того:

техніка Altus поєднує в собі міцність, функціональність і простоту у використанні;

при гарантовано високій якості має демократичну вартість;

сучасний ергономічний дизайн, широкий вибір кольорів;

в моделях холодильників і морозильних камер ALTUS є безліч поліпшених характеристик в порівнянні з моделями конкуруючих брендів.

Інноваційні технології ALTUS

Технологія No Frost Dual Cooling, яка запобігає висиханню овочів і фруктів завдяки високому рівню вологості і правильному потоку повітря в холодильній камері.

Статична система з закритим випарником, яка мінімізує намерзання в морозильній камері.

Робота при -15 °С (для морозильних камер) за рахунок керування нагрівачем і компресором.

Енергоефективність класу енергозбереження А+.

Наявність антибактеріального ущільнювача, який запобігає виникненню бактерій, а також стійкий до забруднень і легко очищається.

Полиці із загартованого скла, які витримують до 30 кг навантаження.

"Ми завжди піклуємося про те, щоб у покупців був якомога більший вибір якісної техніки на будь-який бюджет. Тому працюємо над розширенням асортименту, пропонуючи товар високої якості та конкурентної вартості. Купуючи товари бренду ALTUS, наші покупці отримають можливість дозволити собі інноваційні технології та підвищити комфорт за доступною ціною", – відзначив Олексій Зозуля, виконавчий директор мережі Фокстрот.

У покупців Foxtrot є унікальна можливість придбати якісну європейську техніку ALTUS за доступною ціною.