Экологический протекционизм рынке ЕС: Украина получила сигнал готовиться к УКМИ (укр)

Європейський вуглецевий податок на імпорт поступово стає реальністю. Український експорт знаходиться на порозі нових торговельних умов роботи з ЄС, в корені яких тепер знаходяться не політичні амбіції, але питання екології.

Світова спільнота вже отримала перші контури майбутнього вуглецевого корекційного механізму імпорту (ВКМІ, СВАМ – англ.), згідно з яким, майже третині українського експортоорієнтованого бізнесу необхідно розпочинати підготовку задля забезпечення виходу на європейський ринок.

Зокрема, в документі зафіксовано план впровадження ВКМІ, розкрито механізм формування тіла податку, вказано перелік товарів та нові контрольно-ревізійні органи, що регулюватимуть надходження коштів.

Даний документ Європейська Комісія має намір офіційно представити на розгляд держав-членів та Європейського парламенту 14 липня цього року. Відповідний європейський законопроект може бути прийнятий і почати працювати вже з 2023 року, і матиме прямий та суттєвий вплив на український експорт до ЄС таких товарних позицій, як метали, мінеральні добрива, цемент та електроенергія.

UBTA як асоціація українських експортерів розробила першу інфографіку про ВКМІ і активно відстежуватиме процес його підготовки і розгляду.