Настроения бизнеса в мае улучшились из-за снятия жесткого карантина – НБУ

В мае индекс ожиданий деловой активности во второй раз за год превысил равновесный уровень в 50 пунктов, ведь бизнес положительно реагирует на постепенное снятие жесткого карантина.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) Нацбанка.

Так, в мае он составил 50,5 пункта против 46,9 пункта в апреле. В большинстве секторов оптимистично оценили результаты своей деятельности, особенно в промышленности и сфере услуг. Несколько снизили свои ожидания стройкомпании.

Предприятия промышленности улучшили оценки из-за благоприятной внешней и внутренней конъюнктуры, секторный индекс вырос до 50.8 с 49.8 в апреле. Респонденты существенно улучшили настроения по объемам новых заказов, в том числе экспортных.

В сфере услуг наиболее существенно улучшили свои оценки: индекс вырос в мае до 50.7 с 48.8 в апреле. Ожидается рост объемов предоставляемых услуг, новых заказов и заказов в процессе. Также планируется несколько увеличить тарифы на фоне высоких закупочных цен.

До 49,9 с 48,9 пункта улучшили ожидания предприятия сферы торговли. Респонденты ожидают медленный рост объема закупки товаров для продажи, некоторое снижение товарооборота и размера торговой маржи. Впервые с октября 2019 года предприятия торговли прогнозируют незначительное увеличение численности работников.

Ухудшили свои оценки предприятия строительства до 49.4 с 51.5 в апреле. Сохраняются высокие ожидания роста цен поставщиков, стоимости услуг подрядчиков и цен на продукцию.

В то же время, предприятия сектора оптимистично настроены относительно объема новых заказов, объема закупки сырья и материалов, доступности услуг подрядчиков. Объем строительства ожидается на уровне предыдущего месяца.

Предприятия всех секторов продолжают ожидать роста цен на свою продукцию на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков. Также предприятия всех секторов, кроме торговли, не ожидают увеличения численности работников.

Напоминаем:

Вследствие усиления карантина в апреле индекс ожиданий деловой активности Нацбанка вновь опустился ниже равновесного значения и составил 46,9 пункта.

Экономическая правда