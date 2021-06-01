Настрої бізнесу у травні покращилися через зняття жорсткого карантину – НБУ

У травні індекс очікувань ділової активності вдруге за рік перевищив рівноважний рівень у 50 пунктів, адже бізнес позитивно реагує на поступове зняття жорсткого карантину.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) Нацбанку.

Так, у травні він становив 50,5 пункту проти 46,9 пункту у квітні. У більшості секторів оптимістично оцінили результати своєї діяльності, особливо у промисловості та сфері послуг. Дещо знизили свої очікування будівельні компанії.

Підприємства промисловості поліпшили оцінки через сприятливу зовнішню та внутрішню кон’юнктуру, секторальний індекс зріс до 50.8 із 49.8 у квітні. Респонденти суттєво поліпшили настрої щодо обсягів нових замовлень, зокрема експортних.

У сфері послуг найсуттєвіше поліпшили свої оцінки: індекс зріс у травні до 50.7 з 48.8 у квітні. Очікується зростання обсягів наданих послуг, нових замовлень та замовлень у процесі. Також планують дещо збільшити тарифи на тлі високих закупівельних цін.

До 49,9 з 48,9 пункту покращили очікування підприємства сфери торгівлі. Респонденти очікують повільне зростання обсягу закупівлі товарів для продажу, певне зниження товарообороту та розміру торговельної маржі. Уперше після жовтня 2019 року підприємства торгівлі прогнозують незначне збільшення чисельності працівників.

Погіршили свої оцінки підприємства будівництва до 49.4 з 51.5 у квітні. Зберігаються високі очікування зростання цін постачальників, вартості послуг підрядників та цін на продукцію.

Водночас, підприємства сектору оптимістично налаштовані щодо обсягу нових замовлень, обсягу закупівлі сировини та матеріалів, доступності послуг підрядників. Обсяг будівництва очікується на рівні попереднього місяця.

Підприємства всіх секторів продовжують очікувати зростання цін на власну продукцію на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників. Також підприємства всіх секторів, крім торгівлі, не очікують збільшення чисельності працівників.

Нагадуємо:

Внаслідок посилення карантинних обмежень у квітні індекс очікувань ділової активності Нацбанку знову опустився нижче рівноважного значення й становив 46,9 пункта.

Економічна правда