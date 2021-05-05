Настрої бізнесу погіршилися через посилений карантин – НБУ

Внаслідок посилання карантинних обмежень у квітні індекс очікувань ділової активності Нацбанку знову опустився нижче рівноважного значення й становив 46,9 пункта.

Про це повідомив НБУ за результатами щомісячного дослідження індексу очікувань ділової активності (ІОДА).

Зазначається, що будівельні компанії вперше з вересня 2019 року продемонстрували оптимістичні настрої.

У промисловості оцінка ділової активності погіршилась: секторальний індекс квітня знизився до 49.8 з 52.3 у березні. У секторі очікується значне зростання цін на сировину, матеріали та власну продукцію, проте зберігають позитивні оцінки щодо обсягів нових замовлень та обсягів виготовлення продукції. Експорт очікують на поточному рівні.

Підприємства сфери торгівлі також погіршили оцінки своїх економічних результатів: секторальний індекс знизився в квітні до 48.9. Очікується зменшення обсягу закупівлі товарів для продажу, зростання вартості товарів для продажу та зменшення розміру торговельної маржі через зростання закупівельних цін.

У сфері послуг найсуттєвіше відреагували на запровадження посиленого карантину та значно погіршили очікування щодо економічних результатів своєї діяльності: секторальний індекс знизився до 43.0 у квітні з 51.4 у березні. Респонденти очікують зниження обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та замовлень у процесі виконання й планують збільшити тарифи на власні послуги.

Підприємства будівництва (житла) на тлі сезонного пожвавлення та збільшення інвестиційного попиту вперше після вересня 2019 року оптимістично оцінили економічні перспективи своєї діяльності: індекс у квітні зріс до 51.5 проти 40.6 у березні. Очікується збільшення обсягів нових замовлень, закупівлі послуг підрядників сировини та матеріалів, виконання будівельних робіт.

Підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників та поки не очікують на збільшення чисельності своїх працівників.

Нагадуємо:

Очікування бізнесу у березня поліпшилися через вищий внутрішній попит, вперше з лютого минулоріч показник перетнув рівноважне значення у 50 пунктів.

Економічна правда