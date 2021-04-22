NASA второй раз успешно испытало вертолет на Марсе. Перед этим там добыли кислород
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) второй раз провело успешные испытания вертолета Ingenuity, который доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед этим на планете впервые получили кислород из атмосферы.
Источник: NASA в Twitter, сообщения на сайте NASA
Детали: В NASA отметили, что вертолет успешно завершил свой второй полет, сделав еще одно изображение с помощью черно-белой навигационной камеры. Он также одолел большие высоты, увеличил продолжительность зависания и поперечного полета.
Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2
— NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021
В то же время, чуть раньше специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства смогли впервые добыть кислород из атмосферы Марса. Удалось это сделать с помощью марсохода Perseverance, на борту которого установлен аппарат MOXIE. Последний и смог переделать углекислый газ в кислород. Скорость выработки кислорода аппаратом составила – 6 грамм в час. В общем MOXIE успел выработать 5,4 грамма кислорода. Его бы хватило на 10 минут активного дыхания.
Что предшествовало: Вертолет "Ingenuity", который прибыл на Марс вместе с марсоходом "Perseverance", совершил свой первый полет в атмосфере "красной планеты".
Предыстория:
- Марсоход американского космического агентства NASA "Perseverance", который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.
- 19 февраля ровер "Perseverance" прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.
- Первый испытательный полет "Ingenuity" должен был состояться в начале апреля (не ранее 8.04), но его дважды переносили и назначили на 19 апреля.
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