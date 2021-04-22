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NASA второй раз успешно испытало вертолет на Марсе. Перед этим там добыли кислород

Четверг, 22 апреля 2021, 18:37

nasa

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) второй раз провело успешные испытания вертолета Ingenuity, который доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед этим на планете впервые получили кислород из атмосферы.

Источник: NASA в Twitter, сообщения на сайте NASA

Детали: В NASA отметили, что вертолет успешно завершил свой второй полет, сделав еще одно изображение с помощью черно-белой навигационной камеры. Он также одолел большие высоты, увеличил продолжительность зависания и поперечного полета.

В то же время, чуть раньше специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства смогли впервые добыть кислород из атмосферы Марса. Удалось это сделать с помощью марсохода Perseverance, на борту которого установлен аппарат MOXIE. Последний и смог переделать углекислый газ в кислород. Скорость выработки кислорода аппаратом составила – 6 грамм в час. В общем MOXIE успел выработать 5,4 грамма кислорода. Его бы хватило на 10 минут активного дыхания.

Что предшествовало: Вертолет "Ingenuity", который прибыл на Марс вместе с марсоходом "Perseverance", совершил свой первый полет в атмосфере "красной планеты".

Предыстория:

Украинская правда

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космос США

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