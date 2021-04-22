NASA вдруге успішно випробувало гелікоптер на Марсі. Перед цим там добули кисень
Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вдруге провело успішні випробування вертольота Ingenuity, який доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед цим на планеті вперше отримали кисень із атмосфери.
Джерело: NASA у Twitter, повідомлення на сайті NASA
Деталі: В NASA зазначили, що вертоліт успішно завершив свій другий політ, зробивши ще одне зображення за допомогою чорно-білої навігаційної камери. Він також здолав більші висоти, збільшив тривалість зависання та поперечного польоту.
Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2
— NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021
Водночас, трохи раніше спеціалісти Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору змогли вперше добути кисень із атмосфери Марсу. Вдалось це зробити за допомогою марсоходу Perseverance, на борту якого встановлений апарат MOXIE. Останній і зміг переробити вуглекислий газ на кисень. Швидкість вироблення кисню апаратом становила – 6 грам на годину. Загалом MOXIE встиг виробити 5,4 грами кисню. Його б вистачило на 10 хвилин активного дихання.
Що передувало: Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети".
Передісторія:
- Perseverance, який покинув Землю 30 липня минулого року, 18 лютого о 22:44 за київським часом здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. Згодом він надіслав на Землю перші фото.
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