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NASA вдруге успішно випробувало гелікоптер на Марсі. Перед цим там добули кисень

Четвер, 22 квітня 2021, 18:37
 
nasa

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вдруге провело успішні випробування вертольота Ingenuity, який доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед цим на планеті вперше отримали кисень із атмосфери.

Джерело: NASA у Twitter, повідомлення на сайті NASA

Деталі: В NASA зазначили, що вертоліт успішно завершив свій другий політ, зробивши ще одне зображення за допомогою чорно-білої навігаційної камери. Він також здолав більші висоти, збільшив тривалість зависання та поперечного польоту.

Водночас, трохи раніше спеціалісти Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору змогли вперше добути кисень із атмосфери Марсу. Вдалось це зробити за допомогою марсоходу Perseverance, на борту якого встановлений апарат MOXIE. Останній і зміг переробити вуглекислий газ на кисень. Швидкість вироблення кисню апаратом становила – 6 грам на годину. Загалом MOXIE встиг виробити 5,4 грами кисню. Його б вистачило на 10 хвилин активного дихання. 

Що передувало: Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети". 

Передісторія:

Українська правда

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