NASA вдруге успішно випробувало гелікоптер на Марсі. Перед цим там добули кисень

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вдруге провело успішні випробування вертольота Ingenuity, який доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед цим на планеті вперше отримали кисень із атмосфери.

Джерело: NASA у Twitter, повідомлення на сайті NASA

Деталі: В NASA зазначили, що вертоліт успішно завершив свій другий політ, зробивши ще одне зображення за допомогою чорно-білої навігаційної камери. Він також здолав більші висоти, збільшив тривалість зависання та поперечного польоту.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2