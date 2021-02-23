Застройщик "Киевгорстрой" получил звание "Лидер отрасли -2020"

Холдинговая компания "Киевгорстрой" награждена званием "Лидер отрасли — 2020".

Соответствующий сертификат сформирован на основе результатов проведенного в 2020 году рейтингового анализа субъектов хозяйствования в Украине. "Киевгорстрой" занял первое место и получил "золото" в номинации "Финансовые показатели успешной деятельности".

Поздравляя коллектив с наградой, Вице-президент "Киевгорстроя" Эдуард Шевчук отметил, что ежедневная слаженная работа коллектива является залогом высоких достижений компании.

"Уже 65 лет подряд "Киевгорстрой" доказывает, что лучшей и более надежной компании нет. Каждый из вас на своем месте, работает на благо и общий результат. Поэтому и компания в целом имеет такие замечательные положительные показатели", — отметил Эдуард Шевчук.

В рамках премии ряд наград получили и работники "Киевгорстроя". За деловые свершения, талант в области управления и личный пример лидерства орденом "Гордость отрасли" награжден Главный инженер — директор Департамента технического обеспечения и комплектации строительства ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Сергей Юхименко.

За активное участие в развитии компании и высокую компетентность медалью "За профессиональный вклад" награждена Директор Департамента продаж и маркетинга ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова.

За достижения, высокие результаты и качественное выполнение обязательств сертификат "Специалист года" получила Директор Департамента финансов и экономики ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Мария Данильченко.

Глава правления — президент "Киевгорстроя" Кушнир Игорь Николаевич отметил, что позиции "Киевгорстроя" на рынке недвижимости Украины — это результат выполнения взятых на себя компанией обязательств.

"Киевгорстрой" наградили званием "Лидер отрасли — 2020". Это почетно и ответственно одновременно, ведь любая награда поднимает планку работы компании. На сегодняшний день мы строим одновременно 27 жилых комплексов. Важным вопросом является и достройка объектов "Укрбуд" — жилья ждут более 13 тыс. инвесторов. Выполнение взятых на себя обязательств и доведение до логического завершения объектов — главные приоритеты работы "Киевгорстроя". Так было всегда, так будет и впредь!" — отметил Кушнир Игорь Николаевич.

Как отмечают организаторы, "Лидер отрасли 2020" — авторитетный знак успешности, уверенности, прозрачности бизнеса, стремление к высоким стандартам отрасли и важного вклада предприятия в развитие Украины.

Перечень лучших компаний формируется в результате рейтингового анализа финансово-хозяйственных показателей деятельности. Компьютерная программа анализирует ключевые показатели эффективности бизнеса и по заданному алгоритму ранжирует предприятия. Таким образом, рейтинг — объективная оценка работы.