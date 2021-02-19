Санкции против Марченко ввели через завод, обеспечивающий нефтепродуктами боевиков – СМИ

Санкции против жены Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены Козака Натальи Лавренюк ввели из-за того, что они являются обладательницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области, который финансировал боевиков "Л-ДНР".

Источник: ZN.ua со ссылкой на собеседников в СНБО

Детали: Да, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк - 25%. Указанный завод обеспечивает нефтепродуктами боевиков "ДНР" и "ЛНР". При этом санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, ведь у нее есть паспорт РФ.

К санкционному списку попал и сам Виктор Медведчук. Ограничительные меры ввели по статье о финансировании терроризма.

Что было раньше: Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.

СНБО принял решение "принять безотлагательные меры" для возвращения в госсобственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Медведчуком.

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