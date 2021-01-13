Ткаченко о предложении Степанова продлить локдаун: Не рано ли с выводами?
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не поддерживает предложение главы Минздрава Максима Степанова о продлении жесткого карантина после 24 января, заявив, что это "станет решающим даром по сфере культуры и креативным индустриям".
Об этом Ткаченко написал в Telegram.
"Жесткий карантин начался лишь пять дней назад. А Максим Степанов уже выступил с заявлением продолжить локдаун в Украине после 24 января.
Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги - не рано сли выводами?", - заявил министр.
"Хотелось бы увидеть конкретные факты, являющиеся основанием для этого. Иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по всему малому и среднему бизнесу.
Если такая дискуссия будет поднята на правительстве, при таких условиях - МКИП ее не поддержит", - добавил Ткаченко.
Напомним:
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что усиленный карантин не стоит прекращать.
Усиленный карантин действует в Украине с 8 по 24 января 2021 года. В правительстве назвали это "зимними каникулами ради безопасности". Список запретов можно найти здесь.
Экономическая правда
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