Ткаченко про пропозицію Степанова продовжити локдаун: Чи не зарано із висновками?

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не підтримує пропозицію голови МОЗ Максима Степанова про продовження жорсткого карантину після 24 січня, заявивши, що це "стане вирішальним даром по сфері культури та креативним індустріям".

Про це Ткаченко написав у Telegram.

"Жорсткий карантин почався лише п’ять днів тому. А Максим Степанов вже виступив із заявою продовжити локдаун в Україні після 24 січня.

Перед тим, як приймати такі рішення, хочу запитати у колеги – чи не зарано із висновками?", - заявив міністр.

"Хотілося б побачити конкретні факти, що є підставою для цього. Бо інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Так і загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу.

Якщо така дискусія буде піднята на уряді, за таких умов - МКІП її не підтримає", - додав Ткаченко.

Нагадаємо:

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що посилений карантин не слід переривати.

Посилений карантин діє в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. В уряді назвали це "зимовими канікулами заради безпеки". Список заборон можна знайти тут.

Економічна правда