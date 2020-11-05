Старт строительства нового образовательного комплекса в ЖК Файна Таун от KAN

4 ноября 2020 года состоялась торжественная церемония закладки первого камня нового образовательного комплекса сети А+ в жилом квартале Файна Таун от KAN Development.

Киев всегда выделялся высокой востребованность мест в столичных детских садах и школах. Осознавая потребность в качественном образовании KAN начали развивать собственную образовательную сеть А+ в своих жилых проектах.

Таким образом, жители комплексов от KAN всегда обеспечены современной образовательной инфраструктурой в пешей доступности и не тратят время в пробках по дороге в детский сад или школу.

KAN единственные в Украине девелопер, который создает объекты полного цикла воспитания и обучения детей. Новый образовательный комплекс в ЖК Файна Таун - это первый в стране образовательный проект, который объединил под одной крышей детский сад, начальную школу, лицей и внешкольные студии. Стоит отметить, что подобного рода образовательных комплексов даже в мире насчитывается единицы.

На церемонии закладки первого камня присутствовали основатель компании KAN — Игорь Никонов, генеральный директор сети А+ — Татьяна Курмаз и Дмитрий Васильев — соучредитель и главный архитектор компании Archimatika. Площадь нового образовательного проекта составляет 13 500 м.кв и включает детский сад на 120 мест, начальную школу на 240 детей и лицей на 280 мест.

Новый образовательный проект от KAN в живом квартале Файна Таун будет продолжать воплощать идею континуальности образования, всестороннего развития детей и билингвального обучения, которая присутствует во всей сети А+.

Отдельным направлением нового образовательного комплекса в Файна Таун станет уклон на архитектуре, дизайне и строительстве, а его менторами будут выступать специалисты KAN и Archimatika.

Команда проекта уделила особое внимание созданию больших рекреационных пространств с множеством сценариев для использования. Например, на 4 этаже будет располагаться большая терраса с благоустройством и сценой. На ней будут проводить занятия на свежем воздухе, устраивать фестивали, научные ярмарки, ставить театральные постановки, смотреть научные фильмы, проводить занятия по йоге и медитации.

Также в проекте будут реализованы спортивные и творческие направления для которых выделено более 1 000 кв.м., где разместятся один большой и 3 меньших зала для различных спортивных занятий и 6 аудиторий для музыки, рисования и вокальных уроков.

Начиная с раннего возраста программы начальной школы и лицея будут расширены дополнительными курсами и дисциплинами: 3D моделирование, веб-дизайн, архитектура, урбанистика, история искусств и другие.

Коридоры здания настолько широкие, что местами достигают 5 метров, и превращаются в большие рекреационные пространства для отдыха, игр, выставок и прочих потребностей учеников.

Настоящей изюминкой будет являться горка для спуска со второго этажа в фойе. Одновременно с обычной лестницей и даже лифтом, есть игровой способ быстро спустится по спиральной трубе на этаж ниже.