Старт будівництва нового освітнього комплексу в ЖК Файна Таун від KAN

4 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія закладки першого каменю нового освітнього комплексу мережі А + в житловому кварталі Файна Таун від KAN Development.

Київ завжди славився високою затребуваністю місць в столичних дитячих садках і школах. Усвідомлюючи потребу в якісній освіті KAN почали розвивати власну освітню мережу А + в своїх житлових проектах.

Таким чином, мешканці комплексів від KAN завжди забезпечені сучасною освітньою інфраструктурою в пішої доступності та не витрачають час в заторах по дорозі в дитячий сад або школу.

KAN єдиний в Україні девелопер, який створює об'єкти повного циклу виховання та навчання дітей. Новий освітній комплекс в ЖК Файна Таун - це перший в країні освітній проект, який об'єднав під одним дахом дитячий садок, початкову школу, ліцей і позашкільні студії.

Варто зазначити, що подібного роду освітніх комплексів навіть у світі налічується одиниці.

На церемонії закладання першого каменю були присутні засновник компанії KAN - Ігор Ніконов, генеральний директор мережі А + - Тетяна Курмаз та Дмитро Васильєв - співзасновник і головний архітектор компанії Archimatika.

Площа нового освітнього проекту становить 13 500 м.кв та включає дитячий сад на 120 місць, початкову школу на 240 дітей та ліцей на 280 місць.

Новий освітній проект від KAN в живому кварталі Файна Таун буде продовжувати втілювати ідею континуальности освіти, всебічного розвитку дітей та білінгвального навчання, яка присутня у всій мережі А +.

Окремим напрямком нового освітнього комплексу в Файна Таун стане нахил на архітектурі, дизайні і будівництві, а його менторами виступатимуть фахівці KAN і Archimatika.

Команда проекту приділила особливу увагу створенню великих рекреаційних просторів з безліччю сценаріїв для використання. Наприклад, на 4 поверсі буде розташовуватися велика тераса з благоустроєм та сценою. На ній будуть проводити заняття на свіжому повітрі, влаштовувати фестивалі, наукові ярмарки, ставити театральні постановки, дивитися наукові фільми, проводити заняття з йоги та медитації.

Також в проекті будуть реалізовані спортивні та творчі напрямки для яких виділено більше ніж 1 000 кв.м., де розмістяться один великий і 3 менших зала для різних спортивних занять та 6 аудиторій для музики, малювання й вокальних уроків.

Починаючи з раннього віку програми початкової школи та ліцею будуть розширені додатковими курсами та дисциплінами: 3D моделювання, веб-дизайн, архітектура, урбаністика, історія мистецтв та інші.

Коридори будівлі настільки широкі, що подекуди сягають 5 метрів, та перетворюються у великі рекреаційні простори для відпочинку, ігор, виставок та інших потреб учнів.

Справжньою родзинкою буде гірка для спуску з другого поверху в фойє. Одночасно зі звичайними сходами і навіть ліфтом, є ігровий метод швидко спуститься по спіральній трубі на поверх нижче.