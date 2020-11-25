Brexit: Франция выдвинула Британии новые обвинения в затягивании переговоров

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Британию в затягивании переговоров по Brexit и заявил, что Париж не уступит в вопросе рыболовства, одном из трех ключевых, блокирующих соглашение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания и ЕС прилагают последние отчаянные усилия, чтобы согласовать условия сохранения торговли без тарифов или квот с начала 2021 года, после того как закончится переходный период после выхода страны из блока.

"Исход дела неясен. Британские уловки остаются недостаточными по наиболее чувствительным вопросам", - заявил Ле Дриан.

"Великобритания тянет время на второстепенных вопросах и играет с календарем. Я говорю это нашим британским друзьям, мы не позволим календарю взять верх над содержанием соглашения", - сказал он.

Он сказал, что обе стороны все еще далеки друг от друга в вопросе о правах на рыболовство, что является ключевым вопросом как для Британии, так и для Франции. Великобритания, владеющая богатыми рыбой водами, выступает за ежегодные переговоры об улове, но ЕС ищет более долгосрочную перспективу для своей рыбной промышленности.

Другими основными препятствиями является обеспечение честной игры для компаний, в том числе по государственной помощи, и поиск путей урегулирования будущих споров.

"Когда мы играем в футбол даже вдали от дома, вы должны играть по тем же правилам и уважать правила. В противном случае это другой вид спорта. Вы не можете играть в крикет на футбольном поле", - сказал Ле Дриан.

Повторяя комментарии, сделанные президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Европейском парламенте в среду, Ле Дриан заявил, что ЕС готов ко всем сценариям, включая Brexit без соглашения.

Европейская правда