Представление о неконституционности рынка земли будут рассматривать нескоро – Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встретился с главой Конституционного суда Александром Тупицкого и тот заверил, что Суд не планирует в ближайшее время рассматривать представление народных депутатов о неконституционности закона о земле.

Источник: Арахамия журналистам, которого цитирует "Суспільне"

Прямая речь Арахамия: "Он (Тупицкий - ред.) опроверг информацию о том, что сейчас происходит "зрадоподбное" заседание о земле. Это очередной процесс о земле, который продолжается уже несколько месяцев. И еще будет ряд заседаний".

Они не рассматривали землю, они рассматривали статьи, связанные с рынком земли. Саму землю они сейчас не рассматривают и в ближайшее время, как сообщил господин Тупицкий, не станут рассматривать".

Детали: Арахамия отметил, что просил Тупицкого проводить рассмотрение "в максимально открытом режиме", чтобы народные депутаты имели возможность услышать мнение всех судей и юридические аргументы, которые у них появляются.

По вопросу конституционности закона о языке, председатель КСУ сообщил, что его планируют рассмотреть в ближайшее время и отметил, что судьи "хорошо понимают, какая сейчас температура в обществе".

Кроме того, председатель КСУ пообещал депутату, что будет привлекать к работе международных партнеров, "чтобы не было лишних обвинений".

Что было раньше: Арахамия приехал к зданию КС для разговора с главой ведомства.

Предыстория:

27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд на закрытом заседаниипризнал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК.

В ответ на это решение президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в закон "О предотвращении коррупции".

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Украинская правда