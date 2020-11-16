НСЗУ не хватает 5,6 млрд для оплаты медучреждениям за лечение COVID-19

Национальной службе здоровья не хватает около 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре.

Источник: и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Виленского: "Хочу доложить народным депутатам, что по состоянию на сегодня НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждениям, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 до конца этого года".

Детали: Виленский отметил, что НСЗУ уже подала соответствующие документы в Минздрав и Минфин, "чтобы этот вопрос был решен".

Он также сообщил, что если по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение пациентов с COVID-19 в условиях стационара имели 240 медучреждений, то в настоящее время такие контракты имеет уже 437 медучреждений, и потребность в койкоместах растет.

Украинская правда