В YouControl теперь можно искать информацию о кипрских компаниях
Платформа открытых данных YouControl теперь показывает информацию о компании с регистрацией на Кипре.
Об этом говорится в блоге компании.
По данным Нацбанка, за 2019 год основной страной-источником прямых иностранных инвестиций в капитал Украина был именно Кипр с более $ 16 млрд, что почти $ 3 млрд больше, чем в 2018-м, и составляет около трети от всех поступлений.
Этот показатель впервые с 2014 пересек отметку в $ 16 млпд и приближается к рекордным показателям 2013 года, когда прямые инвестиции в капитал с Кипра превысили $ 17,7 млпд.
Экономисты объясняют это тем, что эти инвестиции самом деле является возвратом украинских денег, которые были выведены в виде дивидендов или поворотного финансирования от материнских кипрских компаний.
Чтобы узнать информацию о кипрской компании необходимо изменить флажок на кипрский. Далее необходимо ввести название компании, номер или имя должностного лица. Работает транслитерация, поэтому искать можно как латиницей, так и кириллицей.
Сразу можно увидеть название компании, номер, имена директора и секретаря, статус (активная закрыта), тип, даты регистрации и последнего отчета, юридический адрес.
Ниже размещен "Журнал документов" - это перечень документов, который будет содержаться в выписке из реестра. Ее можно приобрести, кликнув на "Заказать выписку из реестра" или любой документ в журнале.
В выписке может содержаться:
- перечень бенефициаров
- перечень акционеров
- доля собственности
- финансовые отчеты
- заключение аудиторской компании
- данные по ипотечным закладным и других видах обременения
- исторические данные: названия, директора, адреса, владельцы и много другой полезной информации.
Среди ключевых лиц можно узнать имена на таких должностях:
- Owner
- General Partner
- Limited Partner
- Director
- Alternate Director
- Secretary
- Alternate Secretary
- Assistant Secretary
- Authorised Person
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