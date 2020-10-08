В YouControl теперь можно искать информацию о кипрских компаниях

Платформа открытых данных YouControl теперь показывает информацию о компании с регистрацией на Кипре.

Об этом говорится в блоге компании.

По данным Нацбанка, за 2019 год основной страной-источником прямых иностранных инвестиций в капитал Украина был именно Кипр с более $ 16 млрд, что почти $ 3 млрд больше, чем в 2018-м, и составляет около трети от всех поступлений.

Этот показатель впервые с 2014 пересек отметку в $ 16 млпд и приближается к рекордным показателям 2013 года, когда прямые инвестиции в капитал с Кипра превысили $ 17,7 млпд.

Экономисты объясняют это тем, что эти инвестиции самом деле является возвратом украинских денег, которые были выведены в виде дивидендов или поворотного финансирования от материнских кипрских компаний.

Чтобы узнать информацию о кипрской компании необходимо изменить флажок на кипрский. Далее необходимо ввести название компании, номер или имя должностного лица. Работает транслитерация, поэтому искать можно как латиницей, так и кириллицей.

Сразу можно увидеть название компании, номер, имена директора и секретаря, статус (активная закрыта), тип, даты регистрации и последнего отчета, юридический адрес.

Ниже размещен "Журнал документов" - это перечень документов, который будет содержаться в выписке из реестра. Ее можно приобрести, кликнув на "Заказать выписку из реестра" или любой документ в журнале.

В выписке может содержаться:

- перечень бенефициаров

- перечень акционеров

- доля собственности

- финансовые отчеты

- заключение аудиторской компании

- данные по ипотечным закладным и других видах обременения

- исторические данные: названия, директора, адреса, владельцы и много другой полезной информации.

Среди ключевых лиц можно узнать имена на таких должностях:

- Owner

- General Partner

- Limited Partner

- Director

- Alternate Director

- Secretary

- Alternate Secretary

- Assistant Secretary

- Authorised Person