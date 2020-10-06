Минфин должен увеличить госбюджет вдвое, чтобы удовлетворить все "хотелки" - замминистра финансов
Дополнительная потребность в расходах проекта госбюджета на 2021 год, заявленная главными распорядителями средств, в целом составляет более 1,1 триллиона гривен - что примерно сопоставимо размеру еще одного бюджета Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Минфин завершил проведение мониторинга обнародования бюджетных запросов на 2021-2023 гг., которые согласно Бюджетному кодексу должны быть публично доступными на сайтах ГРС.
На сегодня 91% главных распорядителей средств госбюджета придерживались требований действующего законодательства и разместили бюджетные запросы на своих сайтах.
9% ведомств, не предоставили информацию, это те ГРС, бюджетные запросы которых содержат информацию с ограниченным доступом, и ГРС, которые в процессе создания.
Дополнительная потребность в расходах проекта госбюджета на 2021 год, заявленная главными распорядителями средств, в целом составляет более 1,1 триллиона гривен.
"Мы получили предложения в проект госбюджета-2021 только от ГРК на сумму 1,1 трлн грн - это еще один такой бюджет, который мы подготовили", - комментирует первый заместитель министра финансов Денис Улютин.
Кроме того, в ближайшее время народные депутаты также предоставят свои предложения в проект бюджета на 2021 год.
Согласно бюджетному календарю, парламент должен принять госбюджет-2021 в первом чтении до 20 октября.
"Мы будем отстаивать принципы сбалансированности бюджета, реалистичности и невозможности его раздувания. Наша принципиальная позиция - все предложения в госбюджет должны быть подтверждены финансовым ресурсом с четкими расчетами ", - отметил Улютин.
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