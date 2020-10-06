Мінфін повинен збільшити держбюджет удвічі, щоб задовольнити всі "хотєлкі" - заступник міністра фінансів

Додаткова потреба у видатках проекту держбюджету на 2021 рік, заявлена головними розпорядниками коштів, загалом становить більше 1,1 трильйона гривень - що приблизно дорівнює розміру ще одного бюджету України.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Мінфін завершив проведення моніторингу оприлюднення бюджетних запитів на 2021-2023 рр., які згідно з Бюджетним кодексом мають бути публічно доступними на сайтах ГРК.

На сьогодні 91% головних розпорядників коштів держбюджету дотримались вимог чинного законодавства та розмістили бюджетні запити на своїх сайтах.

9% відомств, які не надали інформацію, це ті ГРК, бюджетні запити яких містять інформацію з обмеженим доступом, і ГРК, які у процесі створення.

Додаткова потреба у видатках проекту держбюджету на 2021 рік, заявлена головними розпорядниками коштів, загалом становить більше 1,1 трильйона гривень.

"Ми отримали пропозицій до проекту держбюджету-2021 тільки від ГРК на суму 1,1 трлн грн – це ще на один такий бюджет, який ми підготували", - коментує Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін.

Крім того, найближчим часом народні депутати також нададуть свої пропозиції до проекту бюджету на 2021 рік.

Згідно з бюджетним календарем, парламент має прийняти держбюджет-2021 в першому читанні до 20 жовтня.

"Ми будемо відстоювати принципи збалансованості бюджету, реалістичності і неможливості його роздування. Наша принципова позиція – всі пропозиції до держбюджету мають бути підтверджені фінансовим ресурсом з чіткими розрахунками", - наголосив Улютін.