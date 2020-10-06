Мінфін повинен збільшити держбюджет удвічі, щоб задовольнити всі "хотєлкі" - заступник міністра фінансів
Додаткова потреба у видатках проекту держбюджету на 2021 рік, заявлена головними розпорядниками коштів, загалом становить більше 1,1 трильйона гривень - що приблизно дорівнює розміру ще одного бюджету України.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Мінфін завершив проведення моніторингу оприлюднення бюджетних запитів на 2021-2023 рр., які згідно з Бюджетним кодексом мають бути публічно доступними на сайтах ГРК.
На сьогодні 91% головних розпорядників коштів держбюджету дотримались вимог чинного законодавства та розмістили бюджетні запити на своїх сайтах.
9% відомств, які не надали інформацію, це ті ГРК, бюджетні запити яких містять інформацію з обмеженим доступом, і ГРК, які у процесі створення.
Додаткова потреба у видатках проекту держбюджету на 2021 рік, заявлена головними розпорядниками коштів, загалом становить більше 1,1 трильйона гривень.
"Ми отримали пропозицій до проекту держбюджету-2021 тільки від ГРК на суму 1,1 трлн грн – це ще на один такий бюджет, який ми підготували", - коментує Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін.
Крім того, найближчим часом народні депутати також нададуть свої пропозиції до проекту бюджету на 2021 рік.
Згідно з бюджетним календарем, парламент має прийняти держбюджет-2021 в першому читанні до 20 жовтня.
"Ми будемо відстоювати принципи збалансованості бюджету, реалістичності і неможливості його роздування. Наша принципова позиція – всі пропозиції до держбюджету мають бути підтверджені фінансовим ресурсом з чіткими розрахунками", - наголосив Улютін.
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