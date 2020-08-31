Глава профильного комитета Рады: Мы не видим поддержки правительства по законопроекту о локализации
Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады инициирует консультации с правительством по законопроекту о локализации производства в государственных закупках.
Об этом сообщил глава комитета Дмитрий Наталуха передает Интерфакс-Украина.
"Пока наш комитет, к сожалению, не видит стратегии от правительства по увеличению рабочих мест. Так же, как не видит и поддержки правительства относительно нашего законопроекта локализации.
...Поэтому мы будем инициировать консультации с правительством и профильными министерствами в ближайшие недели по этому вопрос ", - сказал он во время согласительного совета в парламенте.
Напомним:
Верховная Рада на заседании 21 июля приняла за основу законпроект №3739, предусматривающий преференции для отечественного машиностроения, что противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.
В законопроекте говорится об обязательствах иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти.
Документ содержит требование к минимальной степени локализации на уровне 25-45% с 2021 года и 40-60% с 2024 года. Кроме того, он касается не всех закупок, а сравнительно узкой группы продукции машиностроения для нужд энергетики, ЖКХ и транспорта.
Проект закона не совместим с международными обязательствами Украины. В Соглашении об ассоциации есть отдельная глава, посвященная государственным закупкам. Одним из принципов является недискриминационность.
Фракция "Голос" подала более 2000 поправок к законопроекту о локализации и введения преференции для отечественного машиностроения и планирует настаивать на каждой из них при рассмотрении в зале.
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