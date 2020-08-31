Голова профільного комітету Ради: Не бачимо підтримки уряду по законопроекту про локалізацію

Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради ініціює консультації з урядом щодо законопроекту про локалізацію виробництва в державних закупівлях.

Про це повідомив глава комітету Дмитро Наталуха передає Інтерфакс-Україна.

"Поки що наш комітет, на жаль, не бачить стратегії від уряду щодо збільшення робочих місць. Так само, як не бачимо й підтримки уряду стосовно нашого законопроекту локалізації... Тому ми ініціюватимемо консультації з урядом і профільними міністерствами в найближчі тижні з цього питання", - сказав він під час погоджувальної ради в парламенті.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 21 липня прийняла за основу законпроєкт №3739, який передбачає преференції для вітчизняного машинобудування, що суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

У законопроєкті йдеться про зобов’язання мати місцеву складову в певних видах машин, які закуповуються коштом держави або місцевих органів влади.

Документ містить вимогу до мінімального ступеня локалізації на рівні 25-45% з 2021 року та 40-60% з 2024 року. Крім того, він стосується не всіх закупівель, а порівняно вузької групи продукції машинобудування для потреб енергетики, ЖКГ та транспорту.

Проєкт закону не сумісний з міжнародними зобов’язаннями України. В Угоді про асоціацію є окрема глава, яка присвячена державним закупівлям. Одним із принципів є недискримінаційність.

Фракція "Голос" подала понад 2 тисячі правок до законопроєкту про локалізацію та введення преференції для вітчизняного машинобудування і планує наполягати на кожній із них під час розгляду у залі.