Эксперты спрогнозировали курс гривни к доллару на 2022 год

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Инвестиционные компании, банкиры и эксперты прогнозируют средний курс гривни по отношению к доллару на конец 2022 года на уровне 28,05 гривни.

Об этом говорится в статье Ярослава Винокурова на ЭП.

Оценки курса доллара от участников рынка в основном предполагают девальвацию гривни.

"По базовому сценарию нашего макроэкономического прогноза среднегодовой обменный курс гривня-доллар в 2022 году ожидается на уровне 28,2. Для сравнения: по итогам 2021 года среднегодовой курс будет составлять 27,3 гривни за доллар", – отмечает начальник аналитического отдела "Альфа Банка" Алексей Блинов.

Банкиры ожидают, что в 2022 году на курс валют будут активно влиять сезонные факторы.

"Курсовая динамика будет находиться под одновременным влиянием девальвационных и ревальвационных факторов, которые будут балансировать рынок. Сезонность останется, но колебания в течение года будут незначительными", – считает главный менеджер по макроэкономическому анализу "Райффайзен банка" Сергей Колодий.

К концу 2022 года в банке прогнозируют курс 28 грн за дол. Такой же прогноз дают и в группе ICU, хотя допускают, что за год доллар может подскочить выше 29 грн.

"В начале года придется покупать газ в хранилища, чтобы пройти отопительный сезон. Аграриям нужно будет пополнять запасы горючего и удобрений. Это может негативно сказаться на курсе гривни. Уменьшение предложения доллара может спровоцировать краткосрочное ослабление гривни до 29,5 и выше", – считает трейдер группы ICU Виталий Севач.

Оптимистично на перспективы украинской валюты смотрят в Concorde Capital. Там по итогам 2022 года ожидают курс 27,8 грн за дол.

"Средний курс по результатам года будет близок к среднему курсу в 2021 году, но стартовая точка курса в начале года будет ниже, чем в начале 2021 года. Следовательно, общий тренд в течение года будет умеренно девальвационным.

Скорее всего, траектория курса в течение года будет иметь сезонные колебания с укреплением курса в середине года и с переходом к ослаблению во второй половине", – отмечает аналитик компании Евгения Ахтырко.

Принятый в начале декабря бюджет на 2022 год Кабинет министров построил на курсе 28,6-28,7 грн за дол.

Подробнее читайте в статье: Курс на дно? Что будет с гривней в 2022 году

Экономическая правда