Российский рубль ослаб к доллару до уровня августовских показателей

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Впервые за три месяца курс доллара на Московской бирже превысил 74 рубля.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, пишет Forbes.

По состоянию на 11:54 доллар торговался по 74,0115 рубля, прибавив 53 копейки.

Отмечается, что последний раз курс доллара превышал 74 рубля еще 27 августа этого года.

По итогам прошлой недели рубль подешевел к доллару на 0,8% (до 73,51), с начала торгов понедельника - еще на 0,72%.

Аналитики ПСБ ожидают, что пара доллар-рубль будет двигаться к верхнему пределу диапазона 73,5-74,5 рубля из-за нисходящего тренда цен на нефть Brent, которые в начале недели может упасть до 77 долл за баррель.

Как отмечает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер, к влиянию на рубль негативного геополитического фактора добавился и фактор вероятной реструктуризации квазигосударственного долга корпорации "Роснано".

Руководитель отдела глобальных исследований "Открытые Инвестиции" Михаил Шульгин считает, что на рубле сказываются геополитические факторы, такие как резолюция в Конгрессе США о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он решит участвовать в выборах 2024 года, и заявление НАТО о возможном размещении ядерного оружия в восточной Германии.

Экономическая правда