Количество подозрительных кибердействий на сайтах органов госвласти выросло в 12 раз – Госспецсвязи

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга 20-26 мая зафиксировала 107 566 подозрительных событий - количество подозрительных событий возросло практически в 12 раз.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Увеличение количества подозрительных событий практически в 12 раз обусловлено подключением новых клиентов к Системе.

Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления нестандартных протоколов или событий (59%), попыток сетевого сканирования (35%), выявление сетевого трояна (2%) и попыток получения прав администратора (2%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система защищенного доступа госорганов к сети Интернет заблокировала 4705 различных видов атак, это на 24% меньше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство (98%) - это сетевые атаки прикладного уровня. Также заблокировано 13 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса президента).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3377 киберинцидентов, что на 10% больше, чем на предыдущей неделе", - добавили в ведомстве.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ШПЗ (93% от общего количества) и фишинга (4%).

Напомним:

На государственные органы в Украине было произведено почти 20 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых на сайт Офиса президента.

Экономическая правда