Ощадбанк запустил ипотеку под 9,99% для полиции и госслужащих

Ощадбанк продолжает снижение процентных ставок по ипотечным кредитам - банк расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% в рамках программы "Конечно, 9,99".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"С целью поддержки работников государственного сектора Ощадбанк расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% в рамках программы "Конечно, 9,99 "(ранее "Конечно, Док").

Воспользоваться программой, которую банк запустил в апреле текущего года, кроме работников медицинской сферы, отныне могут государственные служащие, сотрудники Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Также для всех клиентов снизили процентную ставку на 2 процентных пункта по стандартным ипотечным программам. В зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%.

"Спрос на доступную ипотеку большой. По оценкам экспертов, 6 млн украинцев нуждаются в собственном жилье..

Учитывая существенное снижение учетной ставки и постоянное внимание к вопросу доступности кредитования ипотека в ближайшее время имеет все основания стать реальным механизмом решения жилищного вопроса.

В апреле запущен кредитования медиков под 9,99%. Сейчас мы расширили круг потенциальных участников этой программы, а ставку по стандартным программам снизили до 13,49%", - заявил глава правления Ощаданка Андрей Пышный.

Экономическая правда