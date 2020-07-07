Ощадбанк запустив іпотеку під 9,99% для поліції та держслужбовців

Ощадбанк продовжує зниження процентних ставок за іпотечними кредитами - банк розширив коло клієнтів, які можуть отримати кредит на житло під 9,99% у рамках програми "Звісно, 9,99".

Про це повідомляє прес-служба банку.

"З метою підтримки працівників державного сектора економіки Ощадбанк розширив коло клієнтів, які можуть отримати кредит на житло під 9,99% у рамках програми "Звісно, 9,99" (раніше "Звісно, Док").

Скористатись програмою, яку банк запустив у квітні поточного року, крім працівників медичної сфери, відтепер можуть державні службовці, співробітники Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Також для всіх клієнтів знизили процентну ставку на 2 відсоткових пункти за стандартними іпотечними програмами. Залежно від початкового внеску ставки стартують від 13,49%.

"Попит на доступну іпотеку значний. За оцінками експертів, 6 млн українців потребують власного житла.

З огляду на суттєве зниження облікової ставки та постійну увагу до питання доступності кредитування іпотека вже найближчим часом має всі підстави стати реальним механізмом вирішення житлового питання.

У квітні запущено кредитування медиків під 9,99%. Наразі ми розширили коло потенційних учасників цієї програми, а ставку за стандартними програмами знизили до 13,49%", - заявив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Економічна правда